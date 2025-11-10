Opinión
10 de noviembre de 2025
Zohran Mamdani elige a un experto en presupuesto y políticas como su vicealcalde

El alcalde electo de Nueva York nombró al experimentado funcionario Dean Fuleihan como su número dos

10 de noviembre de 2025 - 4:21 PM

El alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani (izq) anuncia el nombramiento de Dean Fuleihan (cent) como primer vicealcalde y Elle Bisgaard-Church como jefa de despacho en Nueva York el 10 de noviembre del 2025. (AP foto/Richard Drew) (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró el lunes a un veterano funcionario de presupuesto como su primer vicealcalde, eligiendo a una mano experimentada del gobierno de la ciudad y del estado para liderar las operaciones del Ayuntamiento mientras se embarca en una agenda ambiciosa.

El nombramiento de Dean Fuleihan como principal adjunto otorga peso institucional a la incipiente administración de Mamdani, ofreciendo una visión de cómo el joven socialista democrático de 34 años perseguirá un conjunto de políticas que los escépticos han criticado como financieramente poco realistas.

Fuleihan, de 74 años, aportará más de cuatro décadas de experiencia gubernamental al puesto, incluyendo cargos anteriores como director de presupuesto y vicealcalde del exalcalde Bill de Blasio, así como una extensa trayectoria en roles de presupuesto y políticas en la Legislatura estatal en Albany.

El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico.La familia se trasladó de Uganda a Sudáfrica cuando Zohran tenía cinco años y, dos años después, se estableció definitivamente en Nueva York.La campaña de Mamdani ha recaudado $7 millones de miles de donantes individuales y ha movilizado a un gran número de voluntarios.
1 / 14 | ¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?. El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico. - Heather Khalifa

Mamdani también nombró a Elle Bisgaard-Church, una asesora principal de campaña y su jefa de personal en la Asamblea estatal, como su jefa de personal en el Ayuntamiento.

En una conferencia de prensa, Mamdani, quien será el alcalde más joven de la ciudad en generaciones cuando asuma el cargo el próximo año, prometió “crear un nuevo Ayuntamiento”. Pero expresó que necesitará tanto líderes experimentados como caras nuevas para lograrlo.

“Es importante que cuando emprendemos la tarea de transformar la política en nuestra ciudad, lo hagamos tanto con una imaginación implacable sobre lo que la política podría ser, como con una fluidez de lo que la política ha sido”, afirmó. “Y lo que tanto aprecio de ambos que están a mi lado es que han demostrado esas dos habilidades con creces”.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. Políticos neoyorquinos, entre ellos Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, viajaron a Puerto Rico para la conferencia anual Somos. Oficialmente, los legisladores se reúnen cada año en la isla para debatir temas importantes para Puerto Rico y las comunidades puertorriqueñas. Mamdani, de 34 años y asambleísta estatal por el distrito de Queens, y quien se describe como un político socialdemócrata, hizo campaña sobre promesas como congelar los precios de rentas, desarrollar 200,000 nuevas viviendas, hacer gratuito el transporte público, establecer supermercados públicos y ofrecer cuido y educación preescolar libre de costo.
1 / 23 | Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. - Xavier Araújo

Mamdani ha prometido una agenda transformadora, proponiendo cuidado infantil gratuito, autobuses gratuitos y tiendas de comestibles administradas por la ciudad, todo mientras se le asignará la tarea de dirigir una burocracia expansiva que incluye el departamento de policía y el sistema escolar más grandes del país.

Como primer vicealcalde, Fuleihan manejará un amplio conjunto de responsabilidades que incluye supervisar la oficina de presupuesto de la ciudad y los departamentos administrativos. Su profunda experiencia en el Capitolio estatal en Albany -que incluyó un extenso tiempo como asesor principal del ex presidente de la Asamblea Sheldon Silver y un papel como principal negociador de presupuesto de la cámara- también podría resultar útil ya que muchas de las propuestas de Mamdani requieren el apoyo de los legisladores estatales y del gobernador.

Mamdani ganó la carrera para alcalde de la ciudad de Nueva York la semana pasada, culminando un sorprendente ascenso para el legislador estatal progresista que se postuló con la promesa de devolver el poder a la clase trabajadora. Desde entonces, Mamdani ha nombrado a un equipo de exfuncionarios de la ciudad y federales para liderar su transición rodeándose de un equipo experimentado que incluyó rostros de las dos administraciones municipales anteriores.

También ha dicho que quiere mantener a la actual comisaria de policía Jessica Tisch, aunque ella ha declinado decir si aceptará el puesto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking News Zohran Mamdani
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
