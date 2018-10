Conscientes de la necesidad de velar por su comunidad y cansados de esperar por las autoridades municipales, vecinos de Condado en San Juan comenzaron hoy a rotular concurridas intersecciones con símbolos de PARE que han hecho falta desde el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.

Relacionados: Residentes de Condado exigen la reparación de carreteras principales

En la calle Caribe, intersección con la avenida Magdalena, se colocó el primero de 24 rótulos de PARE comprados con unos $300 que aportaron los residentes para disminuir la incidencia de accidentes y proveer mejores señales de tránsito a turistas y visitantes que no están familiarizados con Condado, zona que abarca desde el sector Punta Las Marías hasta el puente Dos Hermanos e incluye el barrio Machuchal y la calle Loíza.

“Hemos hablado con todas las agencias que tienen que ver con este tipo de gestión, agencias municipales y estatales. ¿Qué nos han dicho? Que los van a poner, pero llegó el momento que trazamos la raya porque han pasado meses”, señaló el portavoz de Condado in Action, Amaury Rivera.

Algunos de los PARE de plástico que se estarán colocando. (Ramón “Tonito” Zayas)

El líder comunitario indicó que desde junio realizan pedidos al Municipio para reemplazar los rótulos que fueron dañados o arrancados por María, pero no han tenido respuesta a sus reclamos y, por eso, decidieron actuar por su cuenta.

El ingeniero Joel González, voluntario de la organización, aclaró que la decisión de colocar los rótulos no fue consultada con las autoridades, pero que se están ubicando donde ya estaba la misma señal de tránsito previo al huracán.

“Decidimos no pedir permiso, eso se discutió. Estamos poniendo algo que debería existir y no existe. Se están ubicando donde estaban antes. Eso fue por (el huracán) María que se llevó una gran cantidad de PARE y estamos poniéndolos donde se supone que el municipio los ponga”, explicó.

Las señales de tránsito fueron colocadas en lugares donde antes hubo un PARE.

Por su parte, un residente que pasaba por la calle Caribe cuando instalaban uno de los rótulos, Eliud Gerena, comenzó a aplaudir la “espectacular” iniciativa y admitió que no conocía de Condado in Action, un junte de vecinos voluntarios para movilizar planes de acción en temas como seguridad, vivienda e infraestructura.

“Aquí en esta intersección hay muchas personas que pasean perros, muchas mamás con coches (de bebé), turistas, y sí es bastante peligroso porque aquí en la avenida Magdalena la gente piensa que esto es un expreso y, a pesar que está el carril de bicicletas, que se supone que vayas más lento, la gente viene por ahí como si esto fuera el expreso y no paran”, explicó Gerena, quien se acercó a los líderes comunitarios para felicitarlos.

El resto de los rótulos, indicó Rivera, se colocarán durante este próximo sábado con la ayuda de otros voluntarios en lo que denominó como un “PARE party”. Aprovecharán la ocasión para hacer un sondeo de cuáles son las calles que más necesitan señales de tránsito, mientras gestionan el reemplazo de semáforos que a más de un año de María tampoco funcionan.

“Las comunidades luego de María hemos cambiado muchísimo. Nosotros sentimos que tenemos una obligación y no podemos permitir que sigan ocurriendo incidentes como estos, en el caso de Condado, choques. Esta es una de muchas iniciativas que estamos implementando para poder mejorar el entorno de vida de nuestro condado”, destacó Rivera.

Asimismo, dijo que el llamado al gobierno es uno de cooperación y disposición a trabajar juntos.

“Estamos dispuestos a trabajar en conjunto y si no pueden, que nos dejen saber, porque no vamos a permitir que nuestra comunidad del Condado sufra y que los habitantes, los visitantes y los turistas tengan una mala impresión. Que nos ayuden, pero si no pueden, que nos permitan hacer lo que nosotros tenemos que hacer”, señaló.

El portavoz destacó la unión comunitaria que surgió tras el huracán María, con reuniones que sobrepasan las 200 personas y voluntarios que apoyan el trabajo de algunos de los ocho subcomités de Condado in Action.

Dijo que parte del éxito del grupo se debe a que no está afiliado a ningún partido político. “Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no nos interesa. Nosotros lo que queremos es que la comunidad esté bien. Todos somos voluntarios”, aseguró.

De otro lado, adelantó que en las próximas semanas evaluarán distintas compañías privadas de seguridad con el propósito de contratar a una para el 1 de noviembre.