Accidente automovilístico en Mayagüez deja varios heridos de gravedad

Las autoridades investigan desde la madrugada desde este viernes las circunstancias alrededor de un grave accidente automovilístico en la PR-2, intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez.

La agente Yaritza Acevedo Mercado, portavoz de prensa de la Comandancia de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que el accidente habría ocurrido a eso de las 2:22 a.m. e involucra dos vehículos.

“De los siete pasajeros, cuatro están heridos graves.. están en investigación ahora mismo”, comentó.

Debido al accidente, la PR-2 en la intersección con la calle Luis Lloréns Torres hasta la intersección de la calle Duzcombe, en dirección de Mayagüez hacia Hormigueros, se mantendrá cerradas en ambas direcciones.

Se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera 64, área del litoral y la calle Ramón Emeterio Betances (antigua Post).