21 de noviembre de 2025
75°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente automovilístico en Mayagüez deja varios heridos de gravedad

Ocurrió a eso de las 2:22 a.m. y las autoridades exhortan a tomar vías alternas

21 de noviembre de 2025 - 6:45 AM

Updated At

Actualizado el 21 de noviembre de 2025 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Accidente de transito investigado por la Policia (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan desde la madrugada desde este viernes las circunstancias alrededor de un grave accidente automovilístico en la PR-2, intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez.

RELACIONADAS

La agente Yaritza Acevedo Mercado, portavoz de prensa de la Comandancia de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que el accidente habría ocurrido a eso de las 2:22 a.m. e involucra dos vehículos.

“De los siete pasajeros, cuatro están heridos graves.. están en investigación ahora mismo”, comentó.

Debido al accidente, la PR-2 en la intersección con la calle Luis Lloréns Torres hasta la intersección de la calle Duzcombe, en dirección de Mayagüez hacia Hormigueros, se mantendrá cerradas en ambas direcciones.

Se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera 64, área del litoral y la calle Ramón Emeterio Betances (antigua Post).

Pendientes a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsMayagüezAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
