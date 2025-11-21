Accidente automovilístico en Mayagüez deja varios heridos de gravedad
Ocurrió a eso de las 2:22 a.m. y las autoridades exhortan a tomar vías alternas
21 de noviembre de 2025 - 6:45 AM
Actualizado el 21 de noviembre de 2025 - 6:47 AM
21 de noviembre de 2025 - 6:45 AM
Actualizado el 21 de noviembre de 2025 - 6:47 AM
Las autoridades investigan desde la madrugada desde este viernes las circunstancias alrededor de un grave accidente automovilístico en la PR-2, intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez.
La agente Yaritza Acevedo Mercado, portavoz de prensa de la Comandancia de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que el accidente habría ocurrido a eso de las 2:22 a.m. e involucra dos vehículos.
“De los siete pasajeros, cuatro están heridos graves.. están en investigación ahora mismo”, comentó.
Debido al accidente, la PR-2 en la intersección con la calle Luis Lloréns Torres hasta la intersección de la calle Duzcombe, en dirección de Mayagüez hacia Hormigueros, se mantendrá cerradas en ambas direcciones.
Se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera 64, área del litoral y la calle Ramón Emeterio Betances (antigua Post).
Pendientes a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: