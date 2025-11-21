Opinión
21 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan al capitán de un catamarán que se hundió cerca de la isla de St. Thomas

El barco fue encontrado sumergido tras, presuntamente, recibir daños no especificados

21 de noviembre de 2025 - 10:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El capitán del barco Cool Change fue rescatado por otro barco y no sostuvo heridas. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Guardia Costera informó que el capitán de un catamarán de 42 pies que encalló y zozobró el jueves fue rescatado cerca de la ensenada Christmas en la isla de St. Thomas, informó el brazo de seguridad marítima de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en declaraciones escritas.

La Guardia Costera sostuvo que el capitán del navío Cool Change fue rescatado por el personal de otra embarcación cercana. El hombre, cuyo nombre no fue revelado, luego fue transferido a un barco de la Guardia Costera.

En última instancia, el hombre fue transferido a un ferry cercano.

El catamarán Cool Change fue divisado por los operadores de otro barco que luego se comunicó con la Guardia Costera.

El barco fue encontrado sumergido tras, presuntamente, recibir daños no especificados.

“El personal de la División de Manejo de Incidentes del Sector San Juan están coordinando con los responsables y los representantes del barco, quienes planifican contratar a otra embarcación para remover los escombros y atender la amenaza de contaminación”, indicó la Guardia Costera en el escrito.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
