Rescatan al capitán de un catamarán que se hundió cerca de la isla de St. Thomas

La Guardia Costera informó que el capitán de un catamarán de 42 pies que encalló y zozobró el jueves fue rescatado cerca de la ensenada Christmas en la isla de St. Thomas, informó el brazo de seguridad marítima de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en declaraciones escritas.

La Guardia Costera sostuvo que el capitán del navío Cool Change fue rescatado por el personal de otra embarcación cercana. El hombre, cuyo nombre no fue revelado, luego fue transferido a un barco de la Guardia Costera.

En última instancia, el hombre fue transferido a un ferry cercano.

El catamarán Cool Change fue divisado por los operadores de otro barco que luego se comunicó con la Guardia Costera.

El barco fue encontrado sumergido tras, presuntamente, recibir daños no especificados.