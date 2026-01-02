Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente fatal en Yauco: mujer pierde el control de vehículo y cae por un barranco

El accidente ocurrió en la carretera PR- 371, kilómetro 12, del barrio Rancheras

2 de enero de 2026 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de Rescate y Manejo de Emergencias Municipal de Yauco rescataron el cuerpo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 64 años falleció en la noche del jueves tras perder el control de su vehículo y caer por un precipicio en la carretera PR- 371, kilómetro 12, del barrio Rancheras, sector el Verde interior, en Yauco.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, la mujer, identificada como Tamorah Lucretia Ortiz, conducía su Toyota Matrix por un camino vecinal de tierra cuando perdió el control del volante.

Acto seguido, se volcó y cayó por un barranco. Tras el incidente, sufrió múltiples traumas y heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.

Personal de Rescate y Manejo de Emergencias Municipal de Yauco rescataron el cuerpo, y los paramédicos del Negociado de Emergencias Médicas confirmaron la ausencia de signos vitales.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoYauco
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: