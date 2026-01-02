Accidente fatal en Yauco: mujer pierde el control de vehículo y cae por un barranco

Una mujer de 64 años falleció en la noche del jueves tras perder el control de su vehículo y caer por un precipicio en la carretera PR- 371, kilómetro 12, del barrio Rancheras, sector el Verde interior, en Yauco.

Según el informe preliminar de la Policía, la mujer, identificada como Tamorah Lucretia Ortiz, conducía su Toyota Matrix por un camino vecinal de tierra cuando perdió el control del volante.

Acto seguido, se volcó y cayó por un barranco. Tras el incidente, sufrió múltiples traumas y heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.