Arrestan a sujeto vinculado al robo de catalíticos en Guaynabo y Bayamón

Un sujeto que fue arrestado por la Policía Municipal de Guaynabo el 29 diciembre de 2025 figura como sospechoso de cometer varios robos de catalíticos en Guaynabo y Bayamón, informó el Municipio de Guaynabo.

El individuo, identificado como Joneil I. Oyola Ríos, de 20 años y residente en Cataño, está vinculado a varios delitos de apropiación ilegal, posesión de sustancias controladas y violaciones a la Ley de Tránsito, informó la Policía.

Según se indicó en el informe preliminar, Oyola Ríos conducía en la carretera PR-177, a la altura del kilómetro 6.4, cuando un agente de la Unidad Motorizada realizó una intervención de tránsito de rutina.

El agente ejecutó la intervención al observar que el automóvil tenía tintes en las ventanas más oscuros de los permitidos por ley. Al verificar la información, se confirmó que el vehículo figuraba vinculado a varios delitos de apropiación ilegal en el área de Bayamón y Guaynabo.

Como resultado de la intervención, se arrestó a Oyola Ríos y se ocupó en el interior del auto marihuana, tres catalíticos y una herramienta utilizada para cortar la pieza.

El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico y presentado ante un juez para la formulación de cargos.