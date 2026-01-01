Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a sujeto vinculado al robo de catalíticos en Guaynabo y Bayamón

Agentes ocuparon, en el interior de un vehículo ocupado, marihuana, tres catalíticos y una herramienta utilizada para cortar la pieza

1 de enero de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso conducía el passado lunes por la carretera PR-177, cuando un agente adscrito a la Unidad Motorizada de la Policía Municipal que realizaba labores de patrullaje preventivo en vías principales y centros comerciales lo detuvo por llevar tintes demasiados oscuros en su vehículo. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un sujeto que fue arrestado por la Policía Municipal de Guaynabo el 29 diciembre de 2025 figura como sospechoso de cometer varios robos de catalíticos en Guaynabo y Bayamón, informó el Municipio de Guaynabo.

El individuo, identificado como Joneil I. Oyola Ríos, de 20 años y residente en Cataño, está vinculado a varios delitos de apropiación ilegal, posesión de sustancias controladas y violaciones a la Ley de Tránsito, informó la Policía.

Según se indicó en el informe preliminar, Oyola Ríos conducía en la carretera PR-177, a la altura del kilómetro 6.4, cuando un agente de la Unidad Motorizada realizó una intervención de tránsito de rutina.

El agente ejecutó la intervención al observar que el automóvil tenía tintes en las ventanas más oscuros de los permitidos por ley. Al verificar la información, se confirmó que el vehículo figuraba vinculado a varios delitos de apropiación ilegal en el área de Bayamón y Guaynabo.

Joneil I. Oyola Ríos, de 20 años y residente en Cataño, está vinculado a varios delitos de apropiación ilegal, posesión de sustancias controladas y violaciones a la Ley de Tránsito, informó la Policía.
Joneil I. Oyola Ríos, de 20 años y residente en Cataño, está vinculado a varios delitos de apropiación ilegal, posesión de sustancias controladas y violaciones a la Ley de Tránsito, informó la Policía. (Suministrada)

Como resultado de la intervención, se arrestó a Oyola Ríos y se ocupó en el interior del auto marihuana, tres catalíticos y una herramienta utilizada para cortar la pieza.

El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico y presentado ante un juez para la formulación de cargos.

Joneil I. Oyola Ríos, de 20 años y residente en Cataño, se le ocuparon tres catalíticos y una herramienta para cortar.
Joneil I. Oyola Ríos, de 20 años y residente en Cataño, se le ocuparon tres catalíticos y una herramienta para cortar. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
