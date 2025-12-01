Todo valorado en $25,000: roban ropa, kayak y varios Rolex de residencia en Guaynabo
El crimen fue reportado la tarde del domingo
1 de diciembre de 2025 - 11:16 AM
1 de diciembre de 2025 - 11:16 AM
Las autoridades investigan el robo de varias prendas de ropa, joyas, entre otras propiedades, de una residencia en una urbanización en Guaynabo.
El crimen fue reportado a eso de las 5:30 p.m. del domingo. La querellante detalló a la Policía que de la casa, ubicada en la urbanización Caparra Hills en dicho municipio, se robaron: 11 bolsas plásticas con ropa; un kayak inflable; una mesa de almacenamiento; una caja con una vajilla en plata; y una caja con 20 relojes en su interior, entre estos, varios de la marca Rolex.
La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $25,000.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón estará a cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: