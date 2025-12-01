Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Todo valorado en $25,000: roban ropa, kayak y varios Rolex de residencia en Guaynabo

El crimen fue reportado la tarde del domingo

1 de diciembre de 2025 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El CIC de Bayamón investiga. (Xavier Garcia)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan el robo de varias prendas de ropa, joyas, entre otras propiedades, de una residencia en una urbanización en Guaynabo.

RELACIONADAS

El crimen fue reportado a eso de las 5:30 p.m. del domingo. La querellante detalló a la Policía que de la casa, ubicada en la urbanización Caparra Hills en dicho municipio, se robaron: 11 bolsas plásticas con ropa; un kayak inflable; una mesa de almacenamiento; una caja con una vajilla en plata; y una caja con 20 relojes en su interior, entre estos, varios de la marca Rolex.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $25,000.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón estará a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
