Todo valorado en $25,000: roban ropa, kayak y varios Rolex de residencia en Guaynabo

Las autoridades investigan el robo de varias prendas de ropa, joyas, entre otras propiedades, de una residencia en una urbanización en Guaynabo.

El crimen fue reportado a eso de las 5:30 p.m. del domingo. La querellante detalló a la Policía que de la casa, ubicada en la urbanización Caparra Hills en dicho municipio, se robaron: 11 bolsas plásticas con ropa; un kayak inflable; una mesa de almacenamiento; una caja con una vajilla en plata; y una caja con 20 relojes en su interior, entre estos, varios de la marca Rolex.