Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer resulta con laceraciones por disparos en su casa en Salinas

La pesquisa del caso está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Guayama

1 de enero de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se recuperaron 60 casquillos de calibre .40, .45 y 9 milímetros. (Archivo / GFR Media)
En la escena se recuperaron 60 casquillos de calibre .40, .45 y 9 milímetros. (Archivo / GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer resultó con laceraciones por disparos en su casa en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este jueves en Salinas.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Policía indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 7:00 a.m., en el barrio Mosquito del mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una “agresión grave”.

Cuando llegaron los agentes a la escena, la querellante alegó que “alguien llegó en un vehículo hasta la residencia de la perjudicada y le realizó varios disparos que le causaron laceraciones”.

El informe policiaco no detalló si la víctima fue transportada para recibir asistencia médica.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, cuyos agentes estuvieron varias horas en en la escena buscando evidencia.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsSalinas
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: