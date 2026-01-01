Mujer resulta con laceraciones por disparos en su casa en Salinas

Una mujer resultó con laceraciones por disparos en su casa en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este jueves en Salinas.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 7:00 a.m., en el barrio Mosquito del mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre una “agresión grave”.

Cuando llegaron los agentes a la escena, la querellante alegó que “alguien llegó en un vehículo hasta la residencia de la perjudicada y le realizó varios disparos que le causaron laceraciones”.

El informe policiaco no detalló si la víctima fue transportada para recibir asistencia médica.