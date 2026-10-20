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Activan Alerta Ashanti para dar con paradero de mujer desaparecida en Yauco

Sullymary Vélez Cintrón de 36 años, fue reportada por su madre, Isabel Cintrón Madera

20 de octubre de 2026 - 6:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer tiene 36 años. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico activó, este martes, la Alerta Ashanti con el propósito de sumar a los ciudadanos a la búsqueda activa de una mujer, que desapareció este domingo, 18 de octubre, en Yauco.

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Sullymary Vélez Cintrón, de 36 años, fue reportada como desaparecida por su madre, Isabel Cintrón Madera, tras haber sido vista por última vez en la calle Matienzo Cintrón, intersección con la calle José Celso Barbosa, donde se bajó del vehículo en que viajaba.

Vélez Cintrón fue descrita como de tez trigueña, cabello negro, ojos color marrón, de cuatro pies y ocho pulgadas de altura (4’8″) y 150 libras de peso, aproximadamente.

El informe policíaco estableció que la mujer requiere atención médica inmediata debido a una condición que no fue especificada.

Al momento de su desaparición vestía blusa crema, pantalón licra gris, sandalias rojas y llevaba consigo una mochila negra.

Desaparecida.
Desaparecida. (Suministrada)

Si tiene información sobre el paradero de esta mujer puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La alerta Ashanti se activa para atender casos de desaparición de una persona mayor de 18 años o más que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro, según datos publicados en la plataforma digital de la Policía.

La Ley 1-2021, conocida como la “Ley Habilitadora para Establecer el Plan de Alerta Ashanti”, establece el mecanismo para facilitar la búsqueda. Para activar la alerta, la persona debe ser mayor de 18 años, el querellante debe explicar las razones por las que entiende la persona está desaparecida o secuestrada, que sufre de discapacidad física o mental o por la cual entiende que la seguridad física del adulto desaparecido está comprometida.

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DesaparecidosAlerta Ashanti
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