Activan protocolo de seguridad por objeto sospechoso en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las autoridades activaron este sábado el protocolo de seguridad en el aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tras detectar un objeto sospechoso durante la inspección de equipaje en el punto de cotejo del Terminal A, informó Aerostar Puerto Rico.

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad y se detuvieron momentáneamente las labores en los mostradores de las líneas aéreas de ese terminal. Los pasajeros también fueron movilizados a una zona aledaña, de acuerdo con Aerostar.

La inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y las operaciones de los mostradores de las aerolíneas fueron trasladadas temporalmente al área central del Terminal B.

“Hasta el momento, ningún vuelo se ha visto afectado”, indicó la empresa operadora del aeropuerto.

Aerostar informó que notificó a las autoridades pertinentes. La unidad especializada en explosivos de la Policía se encuentra en el lugar para evaluar el objeto.

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La empresa exhortó a los viajeros a seguir las instrucciones del personal de seguridad y de las autoridades presentes en el aeropuerto.