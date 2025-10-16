Opinión
16 de octubre de 2025
74°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Adolescente de 16 años resulta herido de bala en Camuy

La Policía investiga el tiroteo, en el que también habría sido herido un adulto

16 de octubre de 2025 - 6:29 AM

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:30 a.m., en el kilómetro 3.3 de la carretera PR-456, en el barrio Puertos, de Camuy.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un menor de 16 años y un adulto resultaron heridos en un tiroteo que es investigados por la Policía desde la madrugada de este jueves, en Camuy.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:30 a.m., en el kilómetro 3.3 de la carretera PR-456, en el barrio Puertos del mencionado municipio.

El informe de la Policía indicó que el adolescente fue llevado “herido de bala en condición de cuidado” al CDT de Camuy en un vehículo Toyota Yaris gris del año 2016.

Agregó que “otra persona adulta de 36 años” fue “transportado a un hospital del área de Arecibo. Ambas personas son residentes del municipio de Camuy”.

“Los heridos de balas serán transportados hacia Centro Médico en Río Piedras”, añadió el comunicado de prensa de la Uniformada.

El agente Pascual Delgado, adscrito al distrito de Hatillo, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Efraín Villanueva, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Arecibo.

