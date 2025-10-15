Opinión
15 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $18,000 del interior de un vehículo en Puerto Nuevo

El perjudicado indicó que desconocidos rompieron el cristal de la puerta del pasajero y se llevaron un sobre con el dinero

15 de octubre de 2025 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desconocidos lograron apropiarse ilegalmente de $18,000 en efectivo del interior de un vehículo en la avenida Andalucía, en Puerto Nuevo. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre reportó que desconocidos robaron, en la tarde de este miércoles, $18,000 en efectivo del interior de su vehículo en la avenida Andalucía, en Puerto Nuevo, informó la Policía.

Según detalla el informe preliminar, la apropiación ilegal fue reportada a las 4:09 p.m. luego de que el querellante, de 26 años, indicara que cambió un cheque en la sucursal de Oriental Bank de San Patricio. Posteriormente, se dirigió a los predios de la aseguradora Allstate en la avenida Andalucía, donde estacionó el vehículo de motor.

“En dicho lugar, una guagua gris se ubicó al lado de la puerta del pasajero y unos individuos rompieron el cristal y se apropiaron del sobre blanco con los $18 mil en efectivo”, señala el reporte policial.

Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se movilizaron a la escena y tomaron 14 fotos como evidencia de lo sucedido.

La agente Paola Irizarry, adscrita al Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad del CIC de San Juan para que continúen con la investigación correspondiente.

Breaking News Puerto Nuevo Robos cheques Policía de Puerto Rico CIC
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
