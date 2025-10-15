Roban $18,000 del interior de un vehículo en Puerto Nuevo

Un hombre reportó que desconocidos robaron, en la tarde de este miércoles, $18,000 en efectivo del interior de su vehículo en la avenida Andalucía, en Puerto Nuevo, informó la Policía.

Según detalla el informe preliminar, la apropiación ilegal fue reportada a las 4:09 p.m. luego de que el querellante, de 26 años, indicara que cambió un cheque en la sucursal de Oriental Bank de San Patricio. Posteriormente, se dirigió a los predios de la aseguradora Allstate en la avenida Andalucía, donde estacionó el vehículo de motor.

“En dicho lugar, una guagua gris se ubicó al lado de la puerta del pasajero y unos individuos rompieron el cristal y se apropiaron del sobre blanco con los $18 mil en efectivo”, señala el reporte policial.

Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se movilizaron a la escena y tomaron 14 fotos como evidencia de lo sucedido.