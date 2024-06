Arrestan a tres presuntos miembros de las FARC tras chocar patrulla en San Juan

El inspector Joey Fontánez , director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, indicó que los detenidos son dos hombres de 28 y 24 años, y una mujer cuya edad no fue precisada.

Agregó que uno de los oficiales rompió “el cristal del carro debido a que (uno de los detenidos) no quería abrir y estaba manipulando en ese momento un arma de fuego”.

“La historia hubiera sido otra (si no rompen el cristal), quizás un revés para ellos o para nosotros. No obstante, avanzamos en la intervención para que no se fuera de control”, apuntó el inspector.