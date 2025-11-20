Opinión
20 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a un hombre por el asesinato de su primo en Barceloneta

El occiso fue baleado en el rostro mientras transitaba en una motora

20 de noviembre de 2025 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre fue detenido por el crimen, reportado el 17 de noviembre. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

La Fiscalía de Arecibo presentará cargos en la tarde de este jueves contra un hombre por el asesinato de su primo, en Barceloneta.

De acuerdo con la Policía, la persona arrestada que enfrentará las denuncias es primo de la víctima, quien fue identificado como Christopher Rosado Olavarría, de 40 años y residente del mismo municipio.

De inmediato no se precisó cuál habría sido el móvil del crimen, reportado a eso de las 11:34 a.m. del 17 de noviembre, en el barrio Seboruco.

Un informe policíaco divulgado por la Policía el martes indicaba que Rosario Olivera “conducía una motora y alguien le disparó y resultó con una herida de bala en el área del rostro”.

Se indicó, además, que personal de Emergencias Médicas llevó al hombre a un hospital de la zona “en condición estable” y, posteriormente, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

No obstante, en un comunicado de este miércoles, la Policía indicó que ayer, martes, personal de ese hospital “informó a los agentes de la División de Homicidios de Arecibo, sobre el fallecimiento de Christopher Rosado Olavarría”.

Según la Uniformada, el motorista “poseía expediente criminal previo”, pero no ofreció mayores detalles.

El agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Arecibo, tiene a su cargo el caso, bajo la supervisión del sargento José Santiago Pérez.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
