Arrestan a un hombre por el asesinato de su primo en Barceloneta

La Fiscalía de Arecibo presentará cargos en la tarde de este jueves contra un hombre por el asesinato de su primo, en Barceloneta.

De acuerdo con la Policía, la persona arrestada que enfrentará las denuncias es primo de la víctima, quien fue identificado como Christopher Rosado Olavarría, de 40 años y residente del mismo municipio.

De inmediato no se precisó cuál habría sido el móvil del crimen, reportado a eso de las 11:34 a.m. del 17 de noviembre, en el barrio Seboruco.

Un informe policíaco divulgado por la Policía el martes indicaba que Rosario Olivera “conducía una motora y alguien le disparó y resultó con una herida de bala en el área del rostro”.

Se indicó, además, que personal de Emergencias Médicas llevó al hombre a un hospital de la zona “en condición estable” y, posteriormente, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras.

No obstante, en un comunicado de este miércoles, la Policía indicó que ayer, martes, personal de ese hospital “informó a los agentes de la División de Homicidios de Arecibo, sobre el fallecimiento de Christopher Rosado Olavarría”.

Según la Uniformada, el motorista “poseía expediente criminal previo”, pero no ofreció mayores detalles.