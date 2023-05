La Policía aseguró que el artefacto explosivo desactivado ayer, lunes, en los predios de las oficinas del consorcio LUMA Energy en Guayama fue creado con la capacidad de ocasionar “grave daño corporal y hasta la muerte”, con tan solo un cilindro de gas butano y dos baterías.

En entrevista con El Nuevo Día este martes, el director de la División de Explosivos de la Policía, Ismael Cartagena, resaltó, incluso, que en sus 22 años de carrera en esta división no recuerda un evento similar que haya conllevado el diseño expedito de una logística de respuesta como la que tuvieron que ejecutar -durante horas- para garantizar que el aparato no explotara.

“La situación era un poco seria. Era un artefacto que tenía todos los componentes, entiéndase que en la interpretación de la radiografía que le tomamos pudimos ver que tenía una fuente de energía, tenía un sistema iniciador, tenía un envase y tenía la carga explosiva. Es un artefacto explosivo improvisado de tipo casero que se podía construir con materiales o accesorios que se pueden encontrar en cualquier lugar: en el almacén de su casa, en una ferretería, etcétera”, describió Cartagena vía telefónica.

Detalló que el objeto en cuestión era un cilindro de gas butano -utilizado con frecuencia para encender hornillas pequeñas- que, en su interior, contenía una “sustancia”, que no precisó, y que estaba conectado con cablería a dos baterías tamaño D que, supuestamente, serían la fuente de energía que hubiera provocado una potencial explosión.

El teniente comparó el artefacto a los utilizados por dos terroristas el 15 de abril de 2013, cuando dos bombas explotaron en el área de llegada del maratón de Boston. Entonces, las autoridades del estado de Massachusetts informaron que los hermanos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev habían utilizado dos ollas de presión para crear bombas que ocasionaron múltiples muertes y dejaron a otras decenas de personas heridas o con extremidades amputadas.

“La única diferencia es que, en el caso de Boston, pues se le añadieron unos aditamentos adicionales como metales, unos clavos, unos bolines, etcétera. La fragmentación y la onda expansiva fue mayor y con más capacidad de daño. Pero (lo sucedido en Boston) no está muy lejos de la (situación) que se trabajó ayer (en Guayama) de que podría ocasionar el grave daño corporal o hasta la muerte a la persona que estuviera cerca del área cuando cuando fueran a entrar al lugar”, apuntó.

“Es algo nunca antes visto aquí en Puerto Rico. Fue una situación difícil”, agregó.

Acerca de cómo manejaron la situación, Cartagena explicó que fueron dos agentes con trajes de bomba los que se encargaron de neutralizar y desactivar el artefacto, luego de que validaran que ya había sido manipulado antes de su llegada.

Agentes de explosivos con traje bomba atendiendo emergencia en instalaciones de LUMA Energy. (suministrada )

“La gerente, cuando observa la bolsa de plástico donde estaba en el área del portón, no vio el interior y no le llamó la atención. Abrió el portón y las operaciones continuaron. No fue hasta que a un guardia de seguridad le dio con observar qué era lo que había en el interior de la bolsa y, una vez lo ve, le causa pánico, le causa temor, lo pone en el área del contenedor de basura, que es la foto que ustedes ven a través de los medios”, narró sobre la manipulación a la que fue sometido el aparato.

Por dicha razón, abundó, descartaron utilizar un robot para tomar el artefacto y ejecutaron el ejercicio de neutralización que consistió en un “disparo” al área de las baterías para desactivar el equipo. “Lo que hicimos fue retirarle la fuente de energía para no activar la carga”, dijo.

“Estaba todo el sistema para poderlo trabajar (detonarlo). Quizás no funcionó de la manera en la que la persona, con intención criminal, lo quiso, lo que nos dio una ventaja a nosotros para poderlo operar y neutralizar”, añadió.

No hay sospechosos

Al momento de la entrevista, Cartagena indicó que no tenían personas de interés o sospechosas sobre estos hechos, catalogados -de momento- como una “situación aislada”, y aseguró que estaban trabajando con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en la revisión de cámaras de seguridad y desarrollo de entrevistas a potenciales testigos.

Advirtió, no obstante, que saben que están buscando a una persona “que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo”, a juzgar por la composición del artefacto explosivo.

“No sabemos la motivación, si fue un empleado molesto, cliente insatisfecho con el servicio... no descartamos nada. Lo que les exhortamos a la ciudadanía es que nos ayude y coopere con la investigación. Pueden canalizar la información de manera confidencial al (787) 343-2020″, urgió.

Cuestionado sobre si alguna organización criminal pudiera estar detrás de la colocación del artefacto o si se trata de una persona experta en el manejo de estos equipos, el teniente dejó entrever que pudiera tratarse de cualquier persona que tan solo haya tenido acceso a internet.

“La herramienta del internet es muy útil para la persona que la quiera para bien, pero igualmente para mal. El que quiera hacer una bomba encuentra información a través de esa herramienta. Obviamente, hacemos la salvedad esas herramientas de búsqueda (en internet) son monitoreadas 24/7 por las autoridades federales cuando usted pone la palabra ‘bomba’ o ‘cómo hacer una bomba’, etcétera”, expuso.

A nivel estatal, la Ley de Explosivos establece una pena de hasta 25 años con agravante para la persona procesada por este tipo de hechos, sin derecho a sentencia suspendida o probatoria. No obstante, la persona detenida por estos hechos, también, podría ser procesada en la jurisprudencia federal, con penas mayores.