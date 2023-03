La Policía reveló este viernes que investigan las circunstancias vinculadas a un “carjacking” cometido contra una mujer la noche del pasado domingo, 26 de febrero, en una gasolinera en la avenida Los Veteranos en Guayama.

En entrevista con El Nuevo Día, el capitán José Torres, quien dirige el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en esa región, detalló que los hechos fueron ejecutados por un solo hombre que primero intentó robar un vehículo a mano armada a una pareja, pero desistió, y luego ejecutó el acto contra una mujer en el mismo lugar.

Mientras buscan descripciones del sospechoso, los agentes intentan determinar si la primera intención del asaltante no se completó por la presencia de un menor en el vehículo.

“Una pareja estaba en el área del garaje y alegan que se les acercó un sujeto que venía caminando solitario, les saca un arma de fuego, hace un intento de ‘carjacking’, por alguna razón desiste de hacerles un ‘carjacking’ a ellos, pero ahí mismo en el garaje, en la otra esquina, había otra persona en un vehículo y ahí sí hizo el ‘carjacking’”, contó el capitán.

PUBLICIDAD

“De hecho, la segunda persona fue la que hizo la querella y por eso de la investigación surge que, inicialmente, trató de hacérselo (el ‘carjacking’) a la pareja”, abundó.

Aunque la querella se levantó el pasado lunes y la División de Robos del CIC había empezado su pesquisa, no fue hasta hoy cuando se conoció públicamente del incidente, luego de que la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola) compartió un video en Facebook que muestra el pietaje capturado por una cámara de seguridad del establecimiento en el que ocurrió el robo.

En el video, se aprecia a un hombre cubierto por un abrigo (hoodie) caminando sigilosamente hacia un carro al que estaban próximos a montarse un hombre, por el lado del conductor, y una mujer, como pasajera.

Tras haberle pasado por el lado, el delincuente se voltea hacia el conductor del vehículo y, de inmediato, le apunta con un arma de fuego, razón por la que el perjudicado levantó las manos y se distanció del maleante.

De acuerdo con parte de la información que investiga la Policía, el malhechor, supuestamente, le gritó al hombre que le diera el carro y que se levantara la camisa.

Las imágenes muestran que en todo momento el hombre amenazado señalaba hacia el vehículo y le hablaba al asaltante. Poco después, el delincuente se retiró del lugar sin hacerle daño al hombre y a la mujer que le acompañaba.

No obstante, la pesquisa sugiere que el individuo siguió caminando hasta un vehículo cercano, donde le pidió a la mujer que estaba en el interior de su vehículo que se bajara y se lo entregara. El vehículo robado fue un Toyota Corolla, de color gris claro, año 2016 y con tablilla IYC-403.

PUBLICIDAD

“Nadie resultó herido, afortunadamente”, indicó el capitán.

Torres señaló que se encuentran analizando los videos de cámaras de seguridad y auscultando más detalles para lograr la identificación del sospechoso de estos hechos.

Entre los obstáculos que han enfrentado, señaló que no han podido entrevistar a la pareja amenazada por el asaltante.

“Ellos no han hecho querella. Hemos tratado de localizar al caballero (amenazado por el asaltante) fuimos a la dirección que conseguimos, en varias ocasiones, y el caballero no ha estado. Se ha dejado razón y el caballero no ha respondido. Entonces, no hemos podido entrevistar a esa pareja y por eso no podemos confirmar si por esa razón (el menor en el automóvil) el asaltante desistió”, informó Torres.

El capitán solicitó a que cualquier persona que tenga detalles que puedan ayudar al esclarecimiento de estos hechos se comunique, confidencialmente, al (787) 343-2020 o al (787) 866-2020, extensión 1551 con la División de Robos del CIC de Guayama.

El “carjacking” contra la mujer ocurrido en la citada gasolinera es parte de los 73 robos de esta modalidad que, hasta el pasado 1 de marzo, la Policía había contabilizado en lo que iba de este año. De hecho, es el único “carjacking” que se ha registrado en la región de Guayama hasta la fecha.

Además, el vehículo robado coincide con la estadística que refleja que los Toyota Corolla son los carros que más están robando los delincuentes a través de esta modalidad.

/

Este medio reportó hoy, viernes, que tanto la Policía como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) confirmaron que se ha registrado un aumento en estos incidentes en lo que va de año, pero que no representa una “problemática” a nivel isla, solo en la zona metropolitana.