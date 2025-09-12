Asesinan a dos hombres cerca del balneario de Vega Baja

Un doble asesinato se reportó en la mañana de este viernes en la carretera PR-686, cerca del área del balneario de Vega Baja, confirmó la Policía.

Según información preliminar, el Distrito Policíaco de Vega Baja recibió una llamada a las 8:40 a.m., que alertaba sobre una “situación sospechosa”.

Al llegar a la escena del crimen, los agentes encontraron el cuerpo de dos hombres, con heridas de bala. De momento, los occisos no han sido identificados.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.