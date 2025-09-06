Tiroteo en Guayanilla: asesinan a un hombre y otro resulta herido de bala

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en un incidente reportado en la noche del viernes en la calle Valentín, del barrio Magas, en Guayanilla.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el tiroteo.

Al llegar a la escena, los agentes y paramédicos encontraron a dos hombres heridos de bala.

Ambos fueron trasportados a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente el médico certificó la muerte de uno de ellos, identificado como José l. Figueroa Ramos, de 30 años.

La Policía indicó que el otro perjudicado, un joven de 25 años, se encuentra en condición estable.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.