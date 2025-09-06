Opinión
6 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo en Guayanilla: asesinan a un hombre y otro resulta herido de bala

El incidente ocurrió en la noche del viernes en la calle Valentín

6 de septiembre de 2025 - 9:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en un incidente reportado en la noche del viernes en la calle Valentín, del barrio Magas, en Guayanilla.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el tiroteo.

Al llegar a la escena, los agentes y paramédicos encontraron a dos hombres heridos de bala.

Ambos fueron trasportados a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente el médico certificó la muerte de uno de ellos, identificado como José l. Figueroa Ramos, de 30 años.

La Policía indicó que el otro perjudicado, un joven de 25 años, se encuentra en condición estable.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

El agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión a la fiscal Limary Cobián, lideran la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuayanillaAsesinatosHeridos de bala
Andrea Guemárez Soto
