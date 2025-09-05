Hallan el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en un apartamento en Culebra

El cuerpo de un hombre fue hallado en estado de descomposición en la calle Sardinas, del sector Fulladoza, en Culebra Island Chalets, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, una llamada al distrito de Culebra alertó a los agentes sobre un hedor proveniente de un apartamento en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de Randy J. Coolman, de 62 años.

La agente Luz Sánchez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y el agente Edwin Bobe, de Servicios Técnicos y adscrito al Distrito de Culebra, investigan los hechos.