5 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en un apartamento en Culebra

Una llamada alertó sobre un hedor proveniente del lugar

5 de septiembre de 2025 - 7:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investiga los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue hallado en estado de descomposición en la calle Sardinas, del sector Fulladoza, en Culebra Island Chalets, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, una llamada al distrito de Culebra alertó a los agentes sobre un hedor proveniente de un apartamento en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de Randy J. Coolman, de 62 años.

La agente Luz Sánchez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y el agente Edwin Bobe, de Servicios Técnicos y adscrito al Distrito de Culebra, investigan los hechos.

Por su parte, la fiscal Karem Calo ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar las causas de la muerte.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: