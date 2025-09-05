Opinión
5 de septiembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a un confinado muerto en Las Cucharas de Ponce

El cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para autopsia

5 de septiembre de 2025 - 7:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El confinado fue identificado como Yariel Alberto González López. (Rodrigo Sura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un confinado de 25 años fue hallado muerto la tarde del jueves en la Institución 1000 del complejo correccional Las Cucharas en Ponce.

De acuerdo a la información preliminar de la Policía, mientras un oficial custodio realizaba ronda, cuando encontró a Yariel Alberto González López, quien no respondía.

Al lugar se presentó el médico de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales.

El cuerpo no presentaba signos de violencia visibles y fue trasportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y determinar las causas de la muerte.

González López fue ingresado en el año 2023 por el delito de robo agravado.

El agente Samuel Ríos de la División de Homicidios, en unión al fiscal Jorge Martínez, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDepartamento de Corrección y Rehabilitación
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
