Encuentran a un confinado muerto en Las Cucharas de Ponce

Un confinado de 25 años fue hallado muerto la tarde del jueves en la Institución 1000 del complejo correccional Las Cucharas en Ponce.

De acuerdo a la información preliminar de la Policía, mientras un oficial custodio realizaba ronda, cuando encontró a Yariel Alberto González López, quien no respondía.

Al lugar se presentó el médico de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales.

El cuerpo no presentaba signos de violencia visibles y fue trasportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y determinar las causas de la muerte.

González López fue ingresado en el año 2023 por el delito de robo agravado.