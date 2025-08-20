Opinión
20 de agosto de 2025
91°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Confinado escapó mientras realizaba labores de ornato en una escuela en Cataño

Christopher Feliciano Rivera, de 32 años, evadió a los oficiales de Corrección que lo custodiaban

20 de agosto de 2025 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christopher Feliciano Rivera, de 32 años y quien extingue una condena por violación a la Ley de Armas, logró burlar la supervisión de agentes del Departamento de Corrección Y Rehabilitación (DCR) que lo custodiaban mientras realizaba las labores frente a la escuela elemental José A. Nieves, en ese municipio. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un confinado identificado como Christopher Feliciano Rivera evadió oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) mientras realizaba labores de ornato con otro grupo de convictos en una zona de Cataño, informó el Negociado de la Policía.

La Oficina de Prensa de la Uniformada indicó que Feliciano Rivera escapó a las 12:22 p.m.

Feliciano Rivera, de 32 años y quien cumple una condena de 15 años por un caso de armas y drogas, escapó durante una jornada de trabajo en el exterior de la escuela José A. Nieves.

El convicto comenzó a cumplir la condena el 23 de agosto de 2019. De momento, la Policía no indicó a que institución del DCR pertenece Feliciano Rivera.

Christopher Feliciano Rivera, de 32 años y quien extingue una condena por violación a la Ley de Armas, logró burlar la supervisión de agentes del Departamento de Corrección Y Rehabilitación (DCR) que lo custodiaban mientras realizaba las labores frente a la escuela elemental José A. Nieves, en ese municipio.
Christopher Feliciano Rivera, de 32 años y quien extingue una condena por violación a la Ley de Armas, logró burlar la supervisión de agentes del Departamento de Corrección Y Rehabilitación (DCR) que lo custodiaban mientras realizaba las labores frente a la escuela elemental José A. Nieves, en ese municipio. (Suministrada)

Si usted posee información que ayude a las autoridades a capturar a Feliciano Rivera, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

