Confinado escapó mientras realizaba labores de ornato en una escuela en Cataño

Un confinado identificado como Christopher Feliciano Rivera evadió oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) mientras realizaba labores de ornato con otro grupo de convictos en una zona de Cataño, informó el Negociado de la Policía.

La Oficina de Prensa de la Uniformada indicó que Feliciano Rivera escapó a las 12:22 p.m.

Feliciano Rivera, de 32 años y quien cumple una condena de 15 años por un caso de armas y drogas, escapó durante una jornada de trabajo en el exterior de la escuela José A. Nieves.

El convicto comenzó a cumplir la condena el 23 de agosto de 2019. De momento, la Policía no indicó a que institución del DCR pertenece Feliciano Rivera.

Christopher Feliciano Rivera, de 32 años y quien extingue una condena por violación a la Ley de Armas, logró burlar la supervisión de agentes del Departamento de Corrección Y Rehabilitación (DCR) que lo custodiaban mientras realizaba las labores frente a la escuela elemental José A. Nieves, en ese municipio. (Suministrada)