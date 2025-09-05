Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece una mujer en accidente de tránsito reportado en Guayama

La Policía indicó que la vía donde ocurrió se encuentra cerrada

5 de septiembre de 2025 - 7:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Policía, las víctimas fueron emboscadas por una o más personas con armas automáticas. (Archivo GFR Media)
Agentes de Patrullas y Carretera de Guayama lideran la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer falleció en la mañana de este viernes en un accidente de tránsito reportado en la carretera PR-3, kilómetro 142.2, sector Melania, frente a la Ferretería True Valué, en Guayama.

RELACIONADAS

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque entre un Toyota Corolla y un Mitsubishi Nativa.

El impacto provocó que la conductora del vehículo Toyota Corolla falleciera en el lugar.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean al accidente y la identidad de la occisa.

Como parte de la pesquisa, la Uniformada indicó que los carriles en esa dirección permanecen cerrados.

Agentes de Patrullas y Carretera de Guayama lideran la pesquisa.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoGuayama
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: