Fallece una mujer en accidente de tránsito reportado en Guayama

Una mujer falleció en la mañana de este viernes en un accidente de tránsito reportado en la carretera PR-3, kilómetro 142.2, sector Melania, frente a la Ferretería True Valué, en Guayama.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque entre un Toyota Corolla y un Mitsubishi Nativa.

El impacto provocó que la conductora del vehículo Toyota Corolla falleciera en el lugar.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean al accidente y la identidad de la occisa.

Como parte de la pesquisa, la Uniformada indicó que los carriles en esa dirección permanecen cerrados.