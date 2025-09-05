Fallece una mujer en accidente de tránsito reportado en Guayama
La Policía indicó que la vía donde ocurrió se encuentra cerrada
5 de septiembre de 2025 - 7:16 AM
5 de septiembre de 2025 - 7:16 AM
Una mujer falleció en la mañana de este viernes en un accidente de tránsito reportado en la carretera PR-3, kilómetro 142.2, sector Melania, frente a la Ferretería True Valué, en Guayama.
Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque entre un Toyota Corolla y un Mitsubishi Nativa.
El impacto provocó que la conductora del vehículo Toyota Corolla falleciera en el lugar.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean al accidente y la identidad de la occisa.
Como parte de la pesquisa, la Uniformada indicó que los carriles en esa dirección permanecen cerrados.
Agentes de Patrullas y Carretera de Guayama lideran la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: