Fallece hombre de 56 años en accidente de tránsito reportado en Caguas

Un hombre de 56 años falleció en la noche de miércoles en un accidente de tránsito reportado en el kilómetro 29.7, de la carretera PR-1, intersección con la carretera 795, jurisdicción de Caguas.

De acuerdo con la Policía, el conductor, identificado como José L. Sánchez Sánchez, manejaba un vehículo Toyota Tercel cuando, al llegar a la intersección con la carretera PR-1, no tomó las debidas precauciones y supuestamente rebasó la luz roja.

Acto seguido, fue impactado en la parte lateral izquierda por un Mazda CX5 del año 2014 que transitaba por la mencionada vía en dirección de San Juan a Caguas.

Sánchez Sánchez, quien según la Uniformada no poseía licencia de conducir, fue transportado en ambulancia a un hospital, donde el médico certificó su muerte.

Su acompañante, una joven de 23 años resultó con múltiples traumas y se encuentra en condición de cuidado.

PUBLICIDAD

Al joven que manejaba el Mazda CX5 se le realizó la prueba de alcohol en el aliento y arrojó a un .000% en su organismo.