4 de septiembre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece hombre de 56 años en accidente de tránsito reportado en Caguas

Una joven de 23 años, que viajaba como pasajera en el vehículo del fallecido, se encuentra en condición de cuidado

4 de septiembre de 2025 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Juan C. Goyco, investigan los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 56 años falleció en la noche de miércoles en un accidente de tránsito reportado en el kilómetro 29.7, de la carretera PR-1, intersección con la carretera 795, jurisdicción de Caguas.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, el conductor, identificado como José L. Sánchez Sánchez, manejaba un vehículo Toyota Tercel cuando, al llegar a la intersección con la carretera PR-1, no tomó las debidas precauciones y supuestamente rebasó la luz roja.

Acto seguido, fue impactado en la parte lateral izquierda por un Mazda CX5 del año 2014 que transitaba por la mencionada vía en dirección de San Juan a Caguas.

Sánchez Sánchez, quien según la Uniformada no poseía licencia de conducir, fue transportado en ambulancia a un hospital, donde el médico certificó su muerte.

Su acompañante, una joven de 23 años resultó con múltiples traumas y se encuentra en condición de cuidado.

Al joven que manejaba el Mazda CX5 se le realizó la prueba de alcohol en el aliento y arrojó a un .000% en su organismo.

La División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Juan C. Goyco, investigan los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
