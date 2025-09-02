Opinión
2 de septiembre de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor choca contra dos vehículos y termina dentro de una gasolinera en San Juan

Al menos cuatro personas resultaron con heridas leves en el incidente

2 de septiembre de 2025 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lució la escena. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de 79 años perdió el control de su vehículo, en la mañana de este martes, e impactó dos carros para luego estrellarse contra la entrada de una gasolinera localizada en la urbanización Las Lomas, en San Juan.

El comisionado auxiliar de la Policía Municipal de San Juan, Javier Torres, indicó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió pasadas las 9:00 a.m. cuando el conductor de una Toyota Tacoma impactó los bolardos de metal que se utilizan como seguridad en las aceras.

Acto seguido, el vehículo siguió su marcha y chocó contra un Toyota Corolla blanco que se encontraba en una de las bombas de gasolina. Este auto era de una empleada y se encontraba desocupado al momento del accidente.

“De igual manera, (la Tacoma) impacta a un segundo vehículo que es un Hyundai color azul donde se encuentra un caballero en su interior en el área del chofer y, a su vez, ese vehículo y la Tacoma entran literalmente dentro del establecimiento”, explicó Torres vía telefónica.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el accidente: el conductor, quien viajaba junto a su esposa e hija, y un joven de 25 años, quien era el que ocupaba el Hyundai al momento del choque. Sus heridas fueron descritas como leves.

Pese al aparatoso incidente, Torres aseguró que ninguna de los bombas de gasolina resultó afectada.

No obstante, personal de ordenamiento del ambiente del Municipio se encuentra en la escena como medida protocolar mientras la investigación continúa en curso.

Según el comisionado, el septuagenario alegó que su guagua sufrió desperfectos mecánicos que le impidieron frenar.

“Al momento, no podemos confirmar que fue un desperfecto mecánico. Puede ser algo de salud. Pero él verdaderamente no frenó en ningún momento”, señaló.

“La estructura sufrió daños. La dueña de la línea de gasolina de aquí se va a hacer cargo de la limpieza del lugar. Estructuralmente, una columna sufrió daños. Ellos se van a encargar de todo eso", agregó.

Breaking NewsSan JuanAccidentes de Tránsito
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
