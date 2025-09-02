Recuperan vehículo robado mediante “carjacking” en Camuy
El auto fue hurtado el domingo, cuando el dueño se encontraba detenido en un semáforo, informó la Policía
2 de septiembre de 2025 - 11:53 AM
2 de septiembre de 2025 - 11:53 AM
La Policía recuperó este martes un vehículo que había sido robado en un carjacking ocurrido en el kilómetro 3.8 de la carretera 456, en el barrio Puertos de Camuy.
Según un comunicado de prensa de la Uniformada, el automóvil —un Hyundai Sonata blanco del año 2016— fue robado el 31 de agosto, a eso de las 3:17 a.m.
El asalto se registró frente al Professional Plaza, en el barrio Membrillo, camino Las Flores, mientras el perjudicado se encontraba detenido en un semáforo.
En ese momento, otro vehículo se aproximó y varios individuos armados descendieron, despojándolo del auto mediante amenazas e intimidación. No se reportaron daños físicos al querellante.
El agente Eliud Moya, adscrito al Distrito de Camuy, estuvo a cargo de la pesquisa preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: