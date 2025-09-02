Recuperan vehículo robado mediante “carjacking” en Camuy

La Policía recuperó este martes un vehículo que había sido robado en un carjacking ocurrido en el kilómetro 3.8 de la carretera 456, en el barrio Puertos de Camuy.

Según un comunicado de prensa de la Uniformada, el automóvil —un Hyundai Sonata blanco del año 2016— fue robado el 31 de agosto, a eso de las 3:17 a.m.

El asalto se registró frente al Professional Plaza, en el barrio Membrillo, camino Las Flores, mientras el perjudicado se encontraba detenido en un semáforo.

En ese momento, otro vehículo se aproximó y varios individuos armados descendieron, despojándolo del auto mediante amenazas e intimidación. No se reportaron daños físicos al querellante.