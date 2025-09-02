Mujer fallece atropellada en Manatí

Una mujer murió atropellada en la noche de este lunes en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Manatí.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:28 p.m., en el kilómetro 51 de la la carretera PR-2, cerca del casco urbano.

Según informó el agente José Hernandez Valle, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, un joven de 23 años conducía un vehículo Jeep Wrangler rojo, del 2009, por la mencionada vía, donde “no se percató de una peatón no identificada”, que “caminaba por la referida vía, dando lugar a que fuera impactada con la parte delantera del vehículo”.

El informe policiaco añadió que “debido al impacto, la peatón resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”.