2 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer fallece atropellada en Manatí

El informe policiaco indicó que la peatón caminaba por la carretera PR-2 en horas de la noche

2 de septiembre de 2025 - 7:26 AM

La Uniformada también recibió dos querellas de vehículos hurtados en Carolina. (GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 166 muertes en accidentes de tránsito, 40 menos que los 206 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer murió atropellada en la noche de este lunes en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Manatí.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:28 p.m., en el kilómetro 51 de la la carretera PR-2, cerca del casco urbano.

Según informó el agente José Hernandez Valle, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, un joven de 23 años conducía un vehículo Jeep Wrangler rojo, del 2009, por la mencionada vía, donde “no se percató de una peatón no identificada”, que “caminaba por la referida vía, dando lugar a que fuera impactada con la parte delantera del vehículo”.

El informe policiaco añadió que “debido al impacto, la peatón resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”.

El caso es investigado por Patrulla de Carreteras de Manatí Hasta este lunes, la Policía había reportado 166 muertes en accidentes de tránsito, 40 menos que los 206 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto RicoPeatón arrolladoBreaking NewsManatí
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
