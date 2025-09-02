Mujer fallece en accidente de motora en Cupey

Una mujer falleció en un accidente de vehicular que es investigado por la Policía desde la madrugada de este martes, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:50 a.m., en la carretera PR-1, en el área de Cupey, cerca del Recinto Metro de la Universidad Interamericana.

Según el informe preliminar, un hombre conducía su vehículo Toyota Corolla gris del 2023 por la carretera PR-1 y al llegar al kilómetro 16.3 “iba a una velocidad que no le permitió controlar el volante”.

La Policía indicó que el conductor estaba “bajo los efectos de alcohol”, pues arrojó .334% en la prueba que le administró la Uniformada. El máximo permitido por ley es de 0.08%.

En ese momento, impactó “con la parte delantera del vehículo a la parte posterior de una motora Class Motor Cycle".

Agregó que, debido al impacto, la motociclista, de 35 años, “salió expulsada cayendo al pavimento, resultando con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto".

Personal de Patrulla de Carreteras San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.