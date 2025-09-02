Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer fallece en accidente de motora en Cupey

El conductor del auto que la impactó arrojó .334% de alcohol en el organismo

2 de septiembre de 2025 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de Patrulla de Carreteras San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer falleció en un accidente de vehicular que es investigado por la Policía desde la madrugada de este martes, en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:50 a.m., en la carretera PR-1, en el área de Cupey, cerca del Recinto Metro de la Universidad Interamericana.

Según el informe preliminar, un hombre conducía su vehículo Toyota Corolla gris del 2023 por la carretera PR-1 y al llegar al kilómetro 16.3 “iba a una velocidad que no le permitió controlar el volante”.

La Policía indicó que el conductor estaba “bajo los efectos de alcohol”, pues arrojó .334% en la prueba que le administró la Uniformada. El máximo permitido por ley es de 0.08%.

En ese momento, impactó “con la parte delantera del vehículo a la parte posterior de una motora Class Motor Cycle".

Agregó que, debido al impacto, la motociclista, de 35 años, “salió expulsada cayendo al pavimento, resultando con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto".

Personal de Patrulla de Carreteras San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 166 muertes en accidentes de tránsito, 40 menos que los 206 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoMotorasBreaking NewsAccidentes de TránsitoSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: