1 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presunto asaltante muere baleado por residente en caso aparente de defensa propia

La Policía catalogó el incidente como un caso de “homicidio justificable”

1 de septiembre de 2025 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena donde fueron atacados se ocuparon 23 casquillos de calibre 9 milímetros, un casquillo de calibre .40, tres proyectiles y dos plomos.
Los hechos fueron reportados en la carretera PR-172, kilómetro 10.4, en el barrio Pueblito del Carmen, de Guayama. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un presunto asaltante murió baleado este sábado en un caso que es investigado por la Policía como defensa propia en Guayama.

RELACIONADAS

Los hechos, catalogados por la Uniformada como “homicidio justificable”, fueron reportados a eso de las 6:36 p.m., en la carretera PR-172, kilómetro 10.4, en el barrio Pueblito del Carmen.

Según la investigación preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, el perjudicado portando una pistola para la cual posee licencia, alegó que un hombre entró a su residencia y lo agredió con un palo en el área de la cabeza y brazo izquierdo”, por lo que “este luego se defendió con su arma”, indicó el comunicado policiaco.

“Posteriormente localizaron a un hombre identificado como Eli Saúl López Pomales, de 35 años, residente de Guayama, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, agregó.

Paramédicos de Emergencias Médicas le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno certificó su muerte.

El agente Carlos de León, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Guayama, junto con la fiscal Alba Bermúdez, se hicieron cargo de la investigación.

Policía de Puerto RicoGuayamaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
