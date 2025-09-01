Presunto asaltante muere baleado por residente en caso aparente de defensa propia

Un presunto asaltante murió baleado este sábado en un caso que es investigado por la Policía como defensa propia en Guayama.

Los hechos, catalogados por la Uniformada como “homicidio justificable”, fueron reportados a eso de las 6:36 p.m., en la carretera PR-172, kilómetro 10.4, en el barrio Pueblito del Carmen.

Según la investigación preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, el perjudicado portando una pistola para la cual posee licencia, alegó que un hombre entró a su residencia y lo agredió con un palo en el área de la cabeza y brazo izquierdo”, por lo que “este luego se defendió con su arma”, indicó el comunicado policiaco.

“Posteriormente localizaron a un hombre identificado como Eli Saúl López Pomales, de 35 años, residente de Guayama, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, agregó.

Paramédicos de Emergencias Médicas le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno certificó su muerte.