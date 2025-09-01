Hallan cuerpo baleado de un hombre en pastizal en San Juan

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este lunes en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:30 a.m., a través de una llamada al cuadro telefónico de la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar de la Uniformada indica que la muerte violenta tuvo lugar en la carretera PR-21, sector Tierra Santa, donde el cuerpo con heridas de bala fue encontrado en un pastizal.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, 48 menos que los 349 casos registrados para la misma fecha en el 2024.

Investigan dos balaceras en Carolina

Mientras, las autoridades investigan dos heridos de bala reportados en la madrugada de este lunes en Carolina.

Uno de los casos fue registrado a eso de las 5:42 a.m., en la urbanización Los Ángeles de Carolina.

Una persona resultó con heridas mientras conducía su vehículo BMW, que resultó con 10 impactos de bala en su carrocería.

En la escena han ocupado ocho casquillos de bala. De inmediato no se ha establecido si el crimen fue un carjacking o algún otro móvil.

El otro caso en Carolina se reportó más temprano, a eso de las 12:10 a.m., en la carretera PR-187 en dirección hacia Piñones.

Según la información preliminar, mientras los agentes se encontraban patrullando la zona, escucharon varios disparos en el lugar.

El comunicado policiaco indicó que los uniformados vieron en ese momento a varios motociclistas que se encontraban en la vía, uno de los cuales “hizo un aceleramiento indebido, perdiendo el control y dominio del manubrio, provocando que cayera al pavimento”.

“Los policías realizaron gestiones para brindarle los primeros auxilios y es allí cuando notan” que el motorista “tenía varias heridas de bala en su cuerpo y que portaba un arma de fuego y un abastecedor de la cual no posee licencia de armas”.

El joven fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno.

“Cabe señalar que se le ocupó una pistola Glock modelo 27, calibre .40, de color negra, un abastecedor con 15 municiones y la motora marca Italika modelo Tan 200, de color roja y negra del año 2025″, apuntó el informe policiaco.