3 de septiembre de 2025
89°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con heridas leves conductora que chocó contra varios vehículos en un concesionario en San Juan

La mujer, de aproximadamente 49 años, perdió el control e impactó, inicialmente, a una barrera de hormigón

3 de septiembre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan se encuentran a cargo de la investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una conductora resultó, este miércoles, con heridas leves tras impactar una barrera de hormigón y, posteriormente, 13 vehículos en un concesionario en San Juan.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el accidente fue reportado a las 12:46 p.m., en la carretera PR-1, kilómetro 20.0.

La mujer, de aproximadamente 49 años, conducía un vehículo blanco cuando perdió el control, chocó contra una barrera de hormigón y luego impactó 13 autos que estaban en el interior del concesionario IDrive Auto Group.

Tras el accidente, resultó con heridas leves y fue transportada a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan se encuentran a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsSan JuanAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto Rico
