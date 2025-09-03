Con heridas leves conductora que chocó contra varios vehículos en un concesionario en San Juan

Una conductora resultó, este miércoles, con heridas leves tras impactar una barrera de hormigón y, posteriormente, 13 vehículos en un concesionario en San Juan.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el accidente fue reportado a las 12:46 p.m., en la carretera PR-1, kilómetro 20.0.

La mujer, de aproximadamente 49 años, conducía un vehículo blanco cuando perdió el control, chocó contra una barrera de hormigón y luego impactó 13 autos que estaban en el interior del concesionario IDrive Auto Group.

Tras el accidente, resultó con heridas leves y fue transportada a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como estable.