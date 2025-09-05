Encuentran a septuagenaria sin vida en residencia de Yabucoa
Al momento se desconoce la causa de muerte de la mujer de 74 años
5 de septiembre de 2025 - 3:58 PM
5 de septiembre de 2025 - 3:58 PM
Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida, en la tarde del viernes, en una residencia del barrio Calabazas de Yabucoa, informó la Policía.
Según el informe preliminar, a la 1:16 p.m., una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 y reportó un “posible caso médico” en la calle J de las Parcelas Playita del mencionado barrio.
Al llegar, las autoridades encontraron tirado en el suelo de uno de los dormitorios de la residencia el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Carmen Mendoza Bruno y quien residía en el lugar.
Al momento, se desconoce la causa de muerte o si el cuerpo de la septuagenaria muestra signos de violencia.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno, están a cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: