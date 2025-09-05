Opinión
5 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a septuagenaria sin vida en residencia de Yabucoa

Al momento se desconoce la causa de muerte de la mujer de 74 años

5 de septiembre de 2025 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida, en la tarde del viernes, en una residencia del barrio Calabazas de Yabucoa, informó la Policía. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida, en la tarde del viernes, en una residencia del barrio Calabazas de Yabucoa, informó la Policía.

Según el informe preliminar, a la 1:16 p.m., una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 y reportó un “posible caso médico” en la calle J de las Parcelas Playita del mencionado barrio.

Al llegar, las autoridades encontraron tirado en el suelo de uno de los dormitorios de la residencia el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Carmen Mendoza Bruno y quien residía en el lugar.

Al momento, se desconoce la causa de muerte o si el cuerpo de la septuagenaria muestra signos de violencia.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno, están a cargo de la investigación.

