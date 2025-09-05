Encuentran a septuagenaria sin vida en residencia de Yabucoa

Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida, en la tarde del viernes, en una residencia del barrio Calabazas de Yabucoa, informó la Policía.

Según el informe preliminar, a la 1:16 p.m., una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 y reportó un “posible caso médico” en la calle J de las Parcelas Playita del mencionado barrio.

Al llegar, las autoridades encontraron tirado en el suelo de uno de los dormitorios de la residencia el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Carmen Mendoza Bruno y quien residía en el lugar.

Al momento, se desconoce la causa de muerte o si el cuerpo de la septuagenaria muestra signos de violencia.