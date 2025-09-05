Opinión
5 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Puerto Rico a dos hombres buscados por las autoridades de Pensilvania

Contra Carlos Santiago pesaba una orden de arresto por drogas, mientras Rodolfo Montes era buscado por homicidio

5 de septiembre de 2025 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos individuos fueron arrestados por agentes de la División de Arrestos y Extradiciones. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dos hombres buscados en el estado de Pensilvania por delitos de drogas y homicidio fueron arrestados en Puerto Rico, informó este viernes la Policía.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Uniformada, los arrestos estuvieron a cargo de agentes de la División de Arrestos y Extradiciones.

Uno de los detenidos fue identificado como Carlos Amil Santiago Rivera, de 46 años, capturado en Guaynabo.

Contra Santiago Rivera pesaba una orden de arresto por el delito de drogas, la cual fue expedida en el 2016.

Este fue llevado ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien ordenó dejarlo sumariado en la Cárcel de Bayamón, en espera de extradición.

Asimismo, las autoridades asumieron custodia de Rodolfo Montes Figueroa, de 42 años, requerido en Pensilvania por un cargo de homicidio relacionado con hechos ocurridos el 16 de julio de 2025.

Montes Figueroa también compareció ante el juez Rivera Miranda, quien dispuso su reclusión en la Cárcel de Bayamón en espera de extradición.

Otros arrestos

En el área de San Juan, agentes arrestaron a Pedro José Negrón Rodríguez, de 29 años, contra quien pesaba una orden de arresto por apropiación ilegal, con una fianza de $75,000.

Los hechos se remontan al 16 de noviembre de 2025, cuando presuntamente se apropió de mercancía valorada en $896 en la tienda Home Depot de Carolina.

Negrón Rodríguez fue llevado ante el juez Pedro D. Rivera, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta.

Por otro lado, las autoridades asumieron custodia de Joshua Rivera Santiago, de 33 años, contra quien pesaban dos órdenes de arresto por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, con fianzas que totalizaban $70,000.

El caso fue llevado ante el juez Orlando Puldón, quien también ordenó su reclusión en la Cárcel de Bayamón al no prestar las fianzas señaladas.

Tags
Breaking NewsTribunalesTribunal de San JuanArrestosPensilvania
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
