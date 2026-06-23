Un tiroteo en una biblioteca deja saldo de dos muertes en el norte de California

CHICO, California - Un tiroteo ocurrido el lunes en una biblioteca del norte de California ha dejado un saldo de dos muertos y un sospechoso detenido, según la policía.

La policía acudió a una llamada al 9-1-1 poco después de las 5:00 de la tarde, en la que se oían disparos y gritos procedentes del interior de la sucursal de Chico de la Biblioteca del Condado de Butte, según explicó Billy Aldridge, jefe de policía de la ciudad, durante una rueda de prensa.

Según explicó, una vez que los agentes entraron en la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte de atrás. Según Aldridge, otros agentes que se encontraban detrás de la biblioteca detuvieron al sospechoso.

“El incidente de esta tarde ha sido, sin duda, muy triste y traumático para mucha gente. Muy traumático para nuestra comunidad”, afirmó.

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Se cerraron temporalmente las calles de los alrededores de la biblioteca y se habilitó un centro de reunificación familiar para las personas que se encontraban dentro del edificio.

También se trasladó al hospital a un niño con una lesión leve. Aldridge afirmó que no existe ninguna amenaza grave para la población y que las fuerzas del orden están investigando el tiroteo.

La policía no ha revelado el nombre del sospechoso ni ha dado detalles sobre los motivos del tiroteo. Las fuerzas del orden han afirmado que creen que el autor del tiroteo actuó en solitario.

Las fuerzas del orden tampoco van a dar a conocer los nombres de las personas fallecidas hasta que se haya informado a sus familiares más cercanos.

La administración del condado ha instado a la población a evitar la zona y ha informado de que todas las bibliotecas del condado de Butte permanecerán cerradas el martes.

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