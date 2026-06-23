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¿Vas para la playa en esta Noche de San Juan? Así estará el tiempo

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó condiciones mayormente tranquilas, aunque exhortó precaución en las playas

23 de junio de 2026 - 8:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico bajo el polvo del Sahara (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico tendrá este martes una Noche de San Juan mayormente tranquila y con un breve alivio del polvo del Sahara, aunque el calor seguirá persistiendo y los bañistas deberán mantenerse atentos al riesgo de corrientes marinas en las playas.

Así lo informó Glorianne Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien anticipó condiciones mayormente secas durante el día y sin actividad de lluvia significativa a través de la isla.

No obstante, Rivera explicó que el calor diurno y los efectos locales podrían provocar aguaceros localizados en algunos municipios del oeste durante horas de la tarde.

En cuanto al polvo del Sahara, la meteoróloga indicó que este martes habrá un breve descanso, aunque permanecerán algunos trazos en la región.

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Para el miércoles, se espera el acercamiento de una onda tropical, aunque la mayor parte de la actividad asociada al sistema permanecería sobre las aguas del mar Caribe.

Aun así, la humedad podría alcanzar la región y provocar un ligero aumento en la actividad de aguaceros.

Tras el paso de la onda, desde la noche del miércoles y hacia el fin de semana, se espera la llegada de concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara, lo que limitará la actividad de lluvia durante el resto de la semana.

Aunque no hay advertencia de calor vigente, Rivera advirtió que continuarán los días calurosos.

Las temperaturas máximas persistirán durante la semana entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en el litoral costero, incluyendo Vieques y Culebra, mientras que en la zona montañosa se mantendrán entre los bajos y medios 80 grados.

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De igual forma, los índices de calor podrían sobrepasar los 100 grados Fahrenheit, particularmente en zonas urbanas y costeras.

Ante ese panorama, la meteoróloga exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, especialmente trabajadores de construcción, menores en campamentos de verano, personas de edad avanzada y ciudadanos que no cuenten con sistemas de aire acondicionado.

En cuanto a las condiciones marítimas, Rivera indicó que se mantendrán relativamente tranquilas a través de las aguas regionales. Sin embargo, existe riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas, con excepción de la costa oeste, donde el riesgo permanece bajo.

Ante la celebración de la Noche de San Juan, exhortó a las personas que acudan a las playas a mantener precaución. Rivera recordó que el lunes se reportó una muerte en el área de Piñones, por lo que insistió en la importancia de evitar exponerse a condiciones peligrosas.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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