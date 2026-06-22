Familia de un bebé asesinado por la Policía en Mississippi quiere que se publique el vídeo

Una familia de Misisipi, cuyo hijo de un año falleció cuando la policía disparó contra un vehículo en marcha, declaró el lunes que quiere que las autoridades hagan público el vídeo que muestre si los agentes corrían peligro de ser alcanzados en el momento en que uno de ellos abrió fuego.

Kohen Wiley iba en coche con su madre y otra mujer en el aparcamiento de un Walmart el 14 de junio cuando la policía acudió a una llamada por un robo en la tienda. La familia afirma que se estaban alejando en coche, mientras que los agentes sostienen que el coche se dirigía hacia ellos.

“Vi cómo mi bebé daba su primer aliento y vi cómo daba su último”, declaró Vellesiya Wiley en una rueda de prensa celebrada el lunes.

El tiroteo ha desatado la indignación en la pequeña ciudad de Senatobia, donde hay quien afirma que se trata del último episodio de una serie de incidentes preocupantes entre la policía y los residentes negros. La Oficina de Investigación de Misisipi se encarga de la investigación sobre el homicidio.

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Junto a los padres y abuelos de Kohen en una iglesia local, el abogado especializado en derechos civiles Ben Crump declaró el lunes a los periodistas que la mejor forma de determinar si los agentes corrían peligro es hacer públicas todas las grabaciones de las cámaras corporales, las cámaras de salpicadero y las cámaras de seguridad de Walmart.

“Si eso es cierto, demuéstrenoslo”, dijo Crump. “Cuanto más tarden en publicar el vídeo, más recelosos nos volvemos”.

La Oficina de Investigación de Misisipi se ha negado a hacer declaraciones sobre qué vídeos tienen los investigadores o si se harán públicos, según ha declarado este lunes el portavoz de la agencia, Bailey Martin.

“Este caso se ha convertido en una prioridad absoluta”, afirmó Martin en un comunicado enviado por correo electrónico, “y en estos momentos contamos con varios agentes que trabajan sin descanso para garantizar que se examinen a fondo todos los aspectos de la investigación”.

El jefe de policía de Senatobia, Harold Vanderford, no respondió el lunes a un mensaje de voz en el que se le pedía que hiciera declaraciones.

Los investigadores estatales ofrecieron un primer relato del tiroteo la semana pasada, según el cual, cuando la policía de Senatobia llegó al Walmart, se encontró con dos mujeres y un niño que se subían a un coche y se alejaban.

“Los agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor se dirigió hacia ellos y estuvo a punto de atropellar a uno de ellos. Entonces, un agente disparó su arma y el vehículo huyó del lugar”, reza el comunicado de la oficina.

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La madre de Kohen ha afirmado que la denuncia por hurto en una tienda se debía a una caja de pañales que llevaba su amiga, y que ella cree que su amiga ya había pagado los pañales. Los investigadores estatales se han negado a hacer comentarios sobre esos detalles.

Crump se preguntó por qué la policía no dejó que el coche se marchara y anotara el número de matrícula.

“Les llamaron por una caja de pañales y ahora una familia tiene que enterrar a su bebé”, afirmó Crump el lunes. “No se pueden poner esas dos cosas una al lado de la otra y decir que se trata de una actuación policial razonable”.

Crump también afirmó que se llevaría a cabo una autopsia independiente.

Aunque no hay duda de que el niño recibió un disparo de la policía, afirmó, los detalles sobre los ángulos en los que las balas impactaron en el niño podrían dar pistas sobre si el agente disparó desde delante del coche o desde un lado y, por lo tanto, si ese agente se encontraba en peligro.

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