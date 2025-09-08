Opinión
8 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre en Morovis

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:58 de la madrugada, frente al residencial Tomás Sorolla

8 de septiembre de 2025 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon como evidencia 12 casquillos de bala calibre .40 y ocho de calibre 9 milímetros. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 207 asesinatos en lo que va de este año, 48 menos que los 355 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este lunes en Morovis.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:58 a.m., frente al residencial Tomás Sorolla, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos.

“Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo se encuentran en el lugar, donde encontraron a un hombre, con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, que le provocaron la muerte en el acto”, indicó el informe policiaco.

Por su parte, el sargento José Rodriguez Rosario, de la División de Homicidios, indicó a TeleOnce que el occiso fue identificado por su hermana como Marcos Javier Marrero Lozada, de 45 años de edad.

El oficial señaló que en la escena encontraron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres y que la víctima tenía expediente ante las autoridades por cargos de robo, mientras que al momento no figuraba como objeto de alguna investigación policiaca.

Rodríguez Rosario esperaba que pudieran encontrar alguna imagen captada por cámaras de seguridad, debido a que la escena se encuentra cercana a comercios y una oficina de correo del Servicio Postal.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 207 asesinatos en lo que va de este año, 48 menos que los 355 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
