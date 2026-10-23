Asesinan a tiros a un hombre en Vega Alta

Un hombre fue asesinado a tiros en la noche del jueves en la PR-676, a la altura del kilómetro 3.6, en el barrio Bajuras de Vega Alta.

Según la información preliminar de la Uniformada, agentes de la Policía Municipal realizaban un patrullaje preventivo cuando encontraron el cuerpo en el área del paseo.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Juan Carlos López López, de 36 años, quien presentaba una herida de bala en el área de la cabeza.

De acuerdo con la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por el delito de sustancias controladas y violación a la Ley de Armas.