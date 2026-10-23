Identifican a hombre que murió tras ser arrollado por un vehículo en Humacao

Las autoridades policíacas investigan, desde temprano en la mañana de este viernes, un accidente de tránsito fatal que involucró a un peatón en la PR‑924, frente al residencial Pedro J. Palou, en Humacao.

Según información preliminar, y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 5:13 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales, quien fue impactado por un vehículo cuyo conductor permaneció en la escena”, lee el informe.

El fallecido fue identificado posteriormente como Henry García Poupart, de 54 años.

La Policía agregó que al conductor de 19 años se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un resultado de 0.000 %.