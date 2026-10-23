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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que murió tras ser arrollado por un vehículo en Humacao

Los hechos se reportaron a eso de las 5:13 a.m. frente al residencial Pedro J. Palou

23 de octubre de 2026 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al hombre se le imputa haber arrollado a su pareja, de 33 años, en medio de un incidente de violencia de género reportado en el barrio Campanilla de Toa Baja a eso de las 2:11 a.m. (GFR Media)
El agente Juan E. Flecha Flecha y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde temprano en la mañana de este viernes, un accidente de tránsito fatal que involucró a un peatón en la PR‑924, frente al residencial Pedro J. Palou, en Humacao.

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Según información preliminar, y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 5:13 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento.

“Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales, quien fue impactado por un vehículo cuyo conductor permaneció en la escena”, lee el informe.

El fallecido fue identificado posteriormente como Henry García Poupart, de 54 años.

La Policía agregó que al conductor de 19 años se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un resultado de 0.000 %.

El agente Juan E. Flecha Flecha y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.

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