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Policía realiza intervenciones en Cayey: detuvieron a fugitivo con orden de arresto en Estados Unidos

También estarían en proceso de allanar vehículos sospechosos de vinculación con delitos previos

23 de octubre de 2026 - 6:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El oficial explicó que en una de las intervenciones detuvieron a un fugitivo con orden de arresto en Estados Unidos. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico lleva a cabo una serie de intervenciones, desde la madrugada de este viernes, en Cayey, informó el coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales.

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Uniformados de varias unidades llegaron desde tempranas horas a los residenciales Luis Muñoz Morales, Brisas y Jardines de Montellano.

El oficial explicó que en una de las intervenciones detuvieron a un fugitivo con orden de arresto en Estados Unidos.

En otro de los lugares, estaban en proceso de llenar vehículos sospechosos de alguna vinculación con delitos previos, incluyendo la posible presencia de armas de fuego.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsCayey Policía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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