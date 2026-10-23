Policía realiza intervenciones en Cayey: detuvieron a fugitivo con orden de arresto en Estados Unidos

La Policía de Puerto Rico lleva a cabo una serie de intervenciones, desde la madrugada de este viernes, en Cayey, informó el coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales.

Uniformados de varias unidades llegaron desde tempranas horas a los residenciales Luis Muñoz Morales, Brisas y Jardines de Montellano.

El oficial explicó que en una de las intervenciones detuvieron a un fugitivo con orden de arresto en Estados Unidos.

En otro de los lugares, estaban en proceso de llenar vehículos sospechosos de alguna vinculación con delitos previos, incluyendo la posible presencia de armas de fuego.