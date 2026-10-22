Incendio consume residencia de octogenario en Juana Díaz

La residencia de un octogenario resultó pérdida total tras un incendio en la noche de ayer, miércoles, en Juan Díaz, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, el siniestro fue reportado en el barrio Aguilita, a eso de las 9:55 de la noche.

El Negociado de Bomberos, del Departamento de Seguridad Pública, informó que se trataba de una residencia de madera, zinc y cemento.

Agregó que el inspector de incendios investigará la causa durante el día, mientras que ante la Policía se alegó que las llamas habrían comenzado en un vehículo que ubicaba en la parte posterior, antes de que se propagara a toda la casa.

En entrevista con TeleOnce, el director de Manejo de Emergencias de Juana Díaz, Axel Arroyo, indicó que la vivienda “se consumió por el fuego. Cuando llegamos al área, (el octogenario) estaba fuera de la residencia”.

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Indicó que fue atendido en la escena por paramédicos y personal de rescate. Agregó que estaba solo al momento del fuego.