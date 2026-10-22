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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendio consume residencia de octogenario en Juana Díaz

Investigarán si el fuego comenzó en un vehículo ubicado en la parte posterior de la propiedad

22 de octubre de 2026 - 7:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El siniestro fue reportado en el barrio Aguilita, a eso de las 9:55 p.m. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La residencia de un octogenario resultó pérdida total tras un incendio en la noche de ayer, miércoles, en Juan Díaz, informaron las autoridades.

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Según la información preliminar, el siniestro fue reportado en el barrio Aguilita, a eso de las 9:55 de la noche.

El Negociado de Bomberos, del Departamento de Seguridad Pública, informó que se trataba de una residencia de madera, zinc y cemento.

Agregó que el inspector de incendios investigará la causa durante el día, mientras que ante la Policía se alegó que las llamas habrían comenzado en un vehículo que ubicaba en la parte posterior, antes de que se propagara a toda la casa.

En entrevista con TeleOnce, el director de Manejo de Emergencias de Juana Díaz, Axel Arroyo, indicó que la vivienda “se consumió por el fuego. Cuando llegamos al área, (el octogenario) estaba fuera de la residencia”.

Indicó que fue atendido en la escena por paramédicos y personal de rescate. Agregó que estaba solo al momento del fuego.

Arroyo explicó que personal de la Oficina de Ayuda al Ciudadano ya lo entrevistó, junto con funcionarios del Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBomberos de Puerto RicoJuana Díaz
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