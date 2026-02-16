Asesinan a tiros a un hombre frente a un restaurante en Piñones

Un hombre fue asesinado a eso de las 6:47 p.m. del domingo frente a un restaurante en la carretera 187 del sector de Piñones, en Carolina.

Según una querella preliminar compartida por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre muerto.

Por el momento, no hay información sobre la identidad del occiso o el móvil de los hechos.