Asesinan a tiros a un hombre frente a un restaurante en Piñones
Cuando los policías llegaron a la escena, la víctima ya no tenía signos vitales
16 de febrero de 2026 - 8:14 PM
Un hombre fue asesinado a eso de las 6:47 p.m. del domingo frente a un restaurante en la carretera 187 del sector de Piñones, en Carolina.
Según una querella preliminar compartida por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre muerto.
Por el momento, no hay información sobre la identidad del occiso o el móvil de los hechos.
El caso es investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
