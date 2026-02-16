Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Asesinan a tiros a un hombre frente a un restaurante en Piñones

Cuando los policías llegaron a la escena, la víctima ya no tenía signos vitales

16 de febrero de 2026 - 8:14 PM

El caso es investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a eso de las 6:47 p.m. del domingo frente a un restaurante en la carretera 187 del sector de Piñones, en Carolina.

Según una querella preliminar compartida por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre muerto.

Por el momento, no hay información sobre la identidad del occiso o el móvil de los hechos.

El caso es investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Breaking NewsCICPolicía de Puerto RicoPiñonesCarolinaAsesinatos
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
