Asesinan a un hombre cerca de una gasolinera en Guayama

El cuerpo de un hombre fue encontrado en la tarde de este viernes cerca de una gasolinera en el barrio Borinquen de Guayama, indicó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo del cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, fue reportado a la 1:57 p.m.

La Policía resaltó que la víctima falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. Tampoco se ofreció un móvil preliminar que llevó al incidente violento.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama están a cargo de la pesquisa.