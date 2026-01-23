Asesinan a un hombre en el residencial Luis Llorens Torres

Un hombre fue asesinado en la noche de este jueves en las inmediaciones del edificio 39 del residencial Luis Llorens Torres en San Juan.

Según un portavoz de prensa del Municipio de San Juan, la escena actualmente es custodiada por agentes de la Policía Municipal de San Juan mientras aguardan por personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

De momento, no se ofreció la identidad de la víctima, cómo ocurrieron los hechos o un móvil preliminar.