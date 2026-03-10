Asesinan a un hombre en el sector Las Acerolas en Toa Alta

Un hombre fue asesinado en la tarde de este lunes en un incidente registrado a las 5:26 p.m. en el sector Las Acerolas en Toa Alta.

La Policía resaltó, en declaraciones escritas, que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la zona. Los agentes de la Policía Municipal que respondieron a la llamada encontraron el cuerpo de un hombre, que no ha sido identificado, en el interior de un vehículo.

La víctima murió en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. De momento, la Policía no ofreció la identidad del hombre ni la marca y modelo del vehículo en el que fue encontrado.