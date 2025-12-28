Asesinan a un hombre en estacionamiento de supermercado en Naguabo

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue asesinado en la noche de este sábado en el estacionamiento de un supermercado en Naguabo, confirmó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas, mediante llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 que entraron a las 8:18 p.m., sobre una persona herida de bala en el estacionamiento del supermercado Ralph’s ubicado en la carretera PR-31.

Los agentes que respondieron encontraron el cuerpo de un hombre que falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.