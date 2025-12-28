Opinión
Asesinan a un hombre en estacionamiento de supermercado en Naguabo

La víctima, que no ha sido identificada, falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala

28 de diciembre de 2025 - 10:30 PM

La víctima no ha sido identificada. (Archivo GFR Media)
Un hombre fue asesinado este sábado, poco después de las 8:00 p.m., en el estacionamiento de un supermercado en Naguabo.
Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue asesinado en la noche de este sábado en el estacionamiento de un supermercado en Naguabo, confirmó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas, mediante llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 que entraron a las 8:18 p.m., sobre una persona herida de bala en el estacionamiento del supermercado Ralph’s ubicado en la carretera PR-31.

Los agentes que respondieron encontraron el cuerpo de un hombre que falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa.

Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
