NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece pasajera de motora en accidente con un vehículo en Humacao

Según la Policía, la conductora de la motocicleta permanece en condición crítica

27 de diciembre de 2025 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que a la conductora del automóvil involucrado se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó a un resultado de .000%. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una pasajera de una motora falleció el viernes en medio de un aparatoso accidente con un vehículo en el kilómetro 77, de la carretera PR-3, en jurisdicción de Humacao, informó la Policía.

El informe preliminar sostiene que, mientras dos mujeres transitaban por la referida vía a bordo de una motora Veloce, la conductora invadió el carril contrario e impactó el lado frontal izquierdo de un Kia Forte que circulaba por su carril asignado.

Como resultado del choque, ambas ocupantes de la motora salieron expulsadas y cayeron al pavimento. La pasajera, quien fue identificada como Jackeline Bayron Peña, de 43 años, falleció en el acto tras resultar con heridas de gravedad.

Mientras, la conductora de la motora fue transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como crítica.

La Policía indicó que a la conductora del automóvil involucrado se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó un resultado de 0.000%.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
