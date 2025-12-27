Fallece pasajera de motora en accidente con un vehículo en Humacao

Una pasajera de una motora falleció el viernes en medio de un aparatoso accidente con un vehículo en el kilómetro 77, de la carretera PR-3, en jurisdicción de Humacao, informó la Policía.

El informe preliminar sostiene que, mientras dos mujeres transitaban por la referida vía a bordo de una motora Veloce, la conductora invadió el carril contrario e impactó el lado frontal izquierdo de un Kia Forte que circulaba por su carril asignado.

Como resultado del choque, ambas ocupantes de la motora salieron expulsadas y cayeron al pavimento. La pasajera, quien fue identificada como Jackeline Bayron Peña, de 43 años, falleció en el acto tras resultar con heridas de gravedad.

Mientras, la conductora de la motora fue transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como crítica.