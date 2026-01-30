Asesinan a un hombre y otro resulta herido durante balacera frente a gasolinera en Río Piedras

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en un incidente reportado este viernes frente a una gasolinera en la avenida San Ignacio, jurisdicción de Puerto Nuevo, en Río Piedras.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó a El Nuevo Día que la balacera fue reportada a las 6:24 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.

La Uniformada agregó que el sujeto herido fue transportado a una institución hospitalaria y, al momento, no se tienen detalles sobre su condición de salud.