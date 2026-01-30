Asesinan a un hombre y otro resulta herido durante balacera frente a gasolinera en Río Piedras
El incidente fue reportado a las 6:24 a.m.
30 de enero de 2026 - 7:15 AM
Actualizado el 30 de enero de 2026 - 7:25 AM
30 de enero de 2026 - 7:15 AM
Actualizado el 30 de enero de 2026 - 7:25 AM
Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en un incidente reportado este viernes frente a una gasolinera en la avenida San Ignacio, jurisdicción de Puerto Nuevo, en Río Piedras.
La Oficina de Prensa de la Policía indicó a El Nuevo Día que la balacera fue reportada a las 6:24 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
De momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.
La Uniformada agregó que el sujeto herido fue transportado a una institución hospitalaria y, al momento, no se tienen detalles sobre su condición de salud.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga el incidente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: