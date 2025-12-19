Así fue cómo un informante anónimo resolvió el caso del tiroteo en la Universidad de Brown

Providence - Los datos de un informante que tuvo un extraño encuentro con otro hombre en una acera fuera de la Universidad Brown fue clave para que la Policía identificara al sospechoso que creen que mató a dos estudiantes en la escuela y luego dos días más tarde asesinó a tiros a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés).

Conocido solo como “John” en una declaración jurada de la Policía de Providence, la fuente está siendo aclamada por los investigadores como la figura clave que proporcionó a las fuerzas del orden los detalles necesarios para determinar quién estaba detrás del tiroteo de Brown, así como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes.

Desde que un tirador descargó más de 40 disparos en el interior de un edificio de ingeniería de Brown, la ansiedad y la frustración han invadido a la comunidad de Providence, Rhode Island, mientras la Policía no parecía estar más cerca de identificar a la persona.

Sin embargo, en el sexto día de la investigación, el caso cobró fuerza y la Policía anunció a última hora del jueves que había encontrado muerto al presunto autor de los disparos a causa de una herida de bala autoinfligida.

El informante, John, fue la razón.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, se refirió a la información facilitada por el individuo que permitió encontrar al pistolero casi 24 horas después.

Según la Policía, John tuvo varios encuentros con Claudio Neves Valente, de 48 años, antes del ataque del sábado. Cuando la policía publicó imágenes de una persona de interés -ahora identificada como Neves Valente- John empezó a publicar en el foro de la red social Reddit que reconocía a la persona y teorizó que la Policía debería investigar “posiblemente un Nissan gris de alquiler”. Los usuarios de Reddit le instaron a informar al FBI, y John dijo que así lo hizo. Según la declaración jurada de la policía, se enteraron del chivatazo el 16 de diciembre, tres días después del tiroteo y un día después de que se creara la línea de denuncia.

Hasta ese momento, según la declaración jurada de la Policía, los agentes no habían relacionado ningún vehículo con el posible autor de los disparos.

Ese detalle les llevó a obtener más vídeos de un sedán Nissan Sentra con matrícula de Florida y permitió a los agentes de Policía de Providence acceder a una red de más de 70 cámaras callejeras que opera en toda la ciudad la empresa de vigilancia Flock Safety.

La declaración jurada dice que John dio a los investigadores detalles críticos adicionales: se encontró con Neves Valente en el baño del edificio de ingeniería horas antes del ataque, donde John observó que la ropa del sospechoso era “inapropiada e inadecuada para el clima”.

John también se topó con Neves Valente en el exterior, a pocas manzanas del edificio, donde vio cómo Neves Valente “de repente” se daba la vuelta desde el Nissan al ver a John. Lo que siguió fue entonces un “juego del gato y el ratón”, según el testimonio de John, en el que ambos se encontraban y Neves Valente huía.

En un momento dado, John dice que gritó: “Tu coche está ahí detrás, ¿por qué estás dando vueltas a la manzana?”.

“El sospechoso respondió: ‘No te conozco de nada’, entonces el sospechoso preguntó repetidamente: ‘¿Por qué me acosas?”, según la declaración jurada.

John dijo a la Policía que finalmente vio a Neves Valente acercarse una vez más al Nissan sedán y decidió alejarse.

“Respetuosamente, he dicho todo lo que tenía que decir sobre el asunto a las personas adecuadas”, escribió John en Reddit el miércoles por la noche.

Hasta el jueves no se sabía si John recibiría la recompensa de $50,000 que el FBI había ofrecido por información sobre el tiroteo de Brown.

Ted Docks, agente especial a cargo del FBI, dijo que era posible cuando le preguntaron los periodistas.

“Sería lógico pensar que, absolutamente, ese individuo tendría derecho a ello”, dijo.

