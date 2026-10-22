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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ataque con pala en Maunabo: hombre de 69 años denuncia agresión de un vecino

El perjudicado aseguró que también fue amenazado de muerte

22 de octubre de 2026 - 7:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Los hechos ocurrieron el miércoles mientras el perjudicado realizaba trabajos de construcción.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 69 años resultó herido en su antebrazo izquierdo luego de que su vecino presuntamente lo agrediera con una pala de corte y lo amenazara de muerte en un incidente en las Parcelas Nuevas del barrio Palo Seco, en Maunabo.

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Según la información preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron el miércoles mientras el perjudicado realizaba trabajos de construcción.

En ese momento, de acuerdo con la Uniformada, se acercó el vecino, de 45 años, y agredió a la víctima en circunstancias que permanecen bajo investigación.

Familiares transportaron al hombre al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Maunabo, donde el médico de turno diagnosticó una posible fisura en el brazo izquierdo.

La agente Erika O. Figueroa Vázquez, del distrito de Maunabo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

Por su parte, el agente Luis E. Navas Marín, de la División de Servicios Técnicos, tomó fotografías y ocupó como evidencia la herramienta presuntamente utilizada en la agresión.

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