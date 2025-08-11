Atropellan a tres personas frente a un “food truck” en Aguada

Tres personas fueron atropelladas en un incidente vehicular que es investigado por la Policía desde la tarde de este lunes, en Aguada.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 p.m. en la PR-2, cerca de la central Coloso, informó la Policía en un comunicado de prensa.

Según la investigación preliminar, un conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera, donde había tres personas que fueron arrolladas.

Los perjudicados se encontraban a orillas de la vía entorno a un camión de comida rápida o “food truck”.

Paramédicos estabilizaron a los afectados y los transportaron a hospitales del área.