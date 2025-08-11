Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atropellan a tres personas frente a un “food truck” en Aguada

Ocurrió a eso del mediodía y el conductor del vehículo habría perdido control del volante

11 de agosto de 2025 - 1:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El informe preliminar apunta a que el conductor perdió el control del volante. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres personas fueron atropelladas en un incidente vehicular que es investigado por la Policía desde la tarde de este lunes, en Aguada.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 p.m. en la PR-2, cerca de la central Coloso, informó la Policía en un comunicado de prensa.

Según la investigación preliminar, un conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera, donde había tres personas que fueron arrolladas.

Los perjudicados se encontraban a orillas de la vía entorno a un camión de comida rápida o “food truck”.

Paramédicos estabilizaron a los afectados y los transportaron a hospitales del área.

El caso es investigado por personal de la División de Patrulla de Carreteras.

Tags
Policía de Puerto RicoAguadaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: